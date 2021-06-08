Окупанти двічі обстріляли позиції ЗСУ під Новгородським

Російські окупаційні війська від початку доби двічі відкривали вогонь по позиціях Об’єднаних сил, втрат серед українських військових немає.

Як передає Укрінформ, про це під час брифінгу повідомила речниця Міноборони Марія Сальнік.

«Від початку поточної доби, 8 червня, станом на 12 годину зафіксовано два порушення режиму припинення вогню. Так, біля населеного пункту Новгородське противник двічі обстріляв позиції наших військ зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. Втрат серед військових Збройних сил України від початку доби немає», - сказала Сальнік.

Як повідомлялось, за минулу добу, 7 червня, окупанти двічі відкривали вогонь по позиціях ЗСУ. Втрат серед українських військових не було.