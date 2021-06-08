Окупанти двічі порушили «тишу» на сході України - стріляли з кулеметів та СПГ

Російські окупаційні війська станом на 17.00 8 червня двічі обстріляли позиції Об’єднаних сил, втрат серед українських захисників немає.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба штабу ООС.

«Ігноруючи домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року у рамках Тристоронньої контактної групи, російсько-окупаційні війська продовжують порушувати режим припинення вогню. Від початку доби зафіксовано 2 обстріли позицій Збройних сил України», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що поблизу населеного пункту Новгородське противник двічі обстріляв позиції українських захисників зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Бойових втрат серед наших військових немає, повідомили в штабі.

За інформацією пресслужби, у районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Сьогодні піротехнічні розрахунки ДСНС розмінували майже 10 гектарів території та передали на знищення 167 вибухонебезпечних предметів.

Українські військові продовжують контролювати ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил і дотримуються режиму припинення вогню.

Як повідомлялось, за минулу добу, 7 червня, окупанти двічі відкривали вогонь по позиціях ЗСУ. Втрат серед військових Збройних Сил України не було.