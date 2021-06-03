Танки та «Жаби»: місія ОБСЄ зафіксувала техніку окупантів за лініями відведення

Спостережна місія ОБСЄ поблизу Круглика та Криничного зафіксувала 29 танків та 2 гаубиці «Жаба», які російські найманці розмістили за межами виділених місць зберігання.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба штабу ООС.

Українська сторона СЦКК повідомляє про грубі порушення з боку збройних формувань РФ та її найманців, про що йдеться у Звіті СММ ОБСЄ від 2 червня 2021 року № 126/2021.

«Протягом 31 травня Місія продовжувала фіксувати порушення режиму тиші та озброєння найманців РФ, яке розміщене на тимчасово окупованій території у Луганській області з порушенням ліній відведення. Так, 31 травня в населеному пункті Криничне, зафіксовано 2 одиниці гаубиць Д-30 «Жаба». Також 29 травня було зафіксовано 29 одиниць танків, які розміщені за межами виділених місць зберігання на полігоні населеного пункту Круглик», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, вся виявлена військова техніка належить збройним формуванням РФ та знаходиться в зоні безпеки.

В штабі відзначили, що збройні формування ОРЛО продовжують нехтувати вимогами щодо розміщення ОВТ та порушують як лінії відведення, так і межі виділених місць зберігання зброї.

Крім того, й надалі фіксуються факти заборони допуску представників СММ з боку найманців РФ на тимчасово окупованій території. У пункті пропуску, на кордоні поблизу населеного пункту Вознесенівка Луганської області, озброєний найманець збройних формувань наказав патрулю Місії залишити цей район, посилаючись на «відсутність попереднього сповіщення про візит».

За інформацією пресслужби, російські найманці також продовжують використовувати засоби РЕБ російського виробництва для перешкоджання роботі БПЛА Місії на підконтрольній Уряду території. Зокрема, 31 травня, пролітаючи над житловим кварталом населеного пункту Трьохізбенка, БПЛА СММ зазнав перешкод внаслідок глушіння, після чого спостерігачі втратили контроль над просторовим положенням апарата.

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Як повідомляв Укрінформ, протягом минулої доби, 2 червня, в районі проведення операції Об’єднаних сил не було зафіксовано порушень режиму припинення вогню.