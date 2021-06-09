Fox News: Лобіст Nord Stream 2 просував призначення Блінкена держсекретарем

Американська фірма BGR Group, яка лобіює будівництво «Північного потоку-2», сприяла у затвердженні кандидатури Ентоні Блінкена на посаду держсекретаря.

Про це стверджує телеканал Fox News, який традиційно підтримує республіканців, передає Укрінформ.

Як передає кореспондент Укрінформу, телеканал продемонстрував документи, які підтверджують, що BGR Group допомогла організувати лист від представників національної безпеки, у якому вони закликали головного республіканця в комітеті Сенату з міжнародних відносин Джима Ріша підтримати затвердження Блінкена. У той самий час BGR займалася заходами з підтримки російського газопроводу.

Fox News отримав електронну копію листа, який був створений провідним аналітиком з питань політики BGR Адріаною Ларсен. Сенатор Ріш, як і кілька десятків інших республіканців, проголосував за затвердження Блінкена.

BGR зареєстровано 1 квітня 2020 року як лобіста компанії Nord Stream 2 AG з «питань, пов'язаних з позицією США щодо газопроводу «Північний потік-2», - ідеться в документах Сенату. Компанія Nord Stream сплачувала BGR щоквартально 240 тисяч доларів, або трохи менш як 1 млн на рік за лобіювання на користь газопроводу.

Водночас речник Держдепартаменту Нед Прайс заперечив зв’язки Блінкена з лобістською компанією.

«Держсекретар Блінкен нічого не знав про діяльність BGR щодо його затвердження, не знав про роботу групи в інтересах Nord Stream 2 і не контактував з BGR з цього приводу. Міністр ясно дав зрозуміти: він, як і президент, виступає проти трубопроводу й розглядає його як проєкт впливу Росії», - повідомив речник.

Водночас офіс Ріша заявив, що лист не вплинув на його рішення голосувати за Блінкена. Сенатор ініціював законопроєкт проти газопроводу «Північний потік-2» і раніше назвав рішення Байдена про скасування санкцій проти компанії Nord Stream 2 AG та її керівництва «подарунком Путіну, який тільки послабить вплив Сполучених Штатів напередодні майбутнього саміту Байден – Путін».

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю Axios порівняв відмову президента США Джо Байдена від санкцій проти компанії Nord Stream 2 AG, відповідальної за будівництво "Північного потоку-2", з грою американського баскетболіста Майкла Джордана.

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Президент України наголосив, що був здивований рішенням Байдена не перешкоджати закінченню будівництва "Північного потоку-2", який Україна розглядає як серйозну загрозу своїй нацбезпеці. Зеленський додав, що дізнався зі ЗМІ про таке рішення, і назвав "Північний потік-2" "зброєю в руках Росії".

Зеленський також висловив готовність зустрітися з президентом США до його саміту з главою РФ Володимиром Путіним 16 червня.

Раніше адміністрація президента Байдена відмовилася продовжувати санкції проти компаній, які будують спірний газопровід між Росією і Німеччиною.

США також призупинили санкції й проти керівника Nord Stream 2 AG і союзника президента РФ Володимира Путіна Матіаса Варнінга, колишнього офіцера "Штазі".