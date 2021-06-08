Pfizer дослідить застосування COVID-вакцини для дітей до 12 років

Компанія Pfizer заявила, що розпочне велике дослідження для перевірки ефективності власної вакцини проти COVID-19 для дітей віком до 12 років.

Як передає Укрінформ, про це інформує Reuters.

Зазначається, що сьогодні Pfizer розпочне тестування вакцини проти хвороби COVID-19 для дітей віком до 12 років після вибору меншої дози на більш ранньому етапі дослідження.

Дослідження охопить до 4 500 дітлахів у більш як 90 клінічних пунктах у США, Фінляндії, Польщі та Іспанії.

Наразі вакцину Pfizer дозволено застосовувати дітям від 12 років у деяких країнах Європи, США та Канаді. Вони отримують ту ж дозу, що і дорослі - 30 мікрограмів.

Компанія заявила, що для дослідження обрала дозу в 10 мікрограмів для дітей віком від 5 до 11 років та у 3 мікрограми для немовлят у віковій групі від 6 місяців до п'яти років.

Як повідомлялося, у світі станом на ранок 8 червня зафіксовано понад 174,3 млн випадків зараження коронавірусом, з них - понад 3,7 млн летальних, одужали вже понад 157,6 млн осіб.

Фото: Global Look Press/Aurelien Morissard