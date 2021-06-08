ЄС завершує підготовку нових санкцій проти Білорусі – Боррель

ЄС на доручення лідерів європейських країн завершує підготовку переліку осіб та установ, причетних до захоплення 23 травня та примусового приземлення у Мінську літака Ryanair.

Про це заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель на пленарному засіданні Європарламенту у Страсбурзі, повідомляє Укрінформ.

Обмежувальні заходи щодо них будуть застосовані найближчими днями за письмовою процедурою.

«Триває складання списку осіб і компаній, включаючи причетних до інциденту з Ryanair, вони будуть ухвалені за письмовою процедурою протягом наступних днів. Також за мандатом, який був наданий нам Європейською радою, разом із Єврокомісією ми розпочали підготовку цілеспрямованих економічних санкцій. Ці санкції будуть ухвалені під час наступної зустрічі Ради міністрів ЄС із закордонних справ щодо критично важливих секторів білоруської економіки», - сказав Боррель.

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Він наголосив, що застосування таких економічних санкцій належить до компетенції країн-членів, і висловив сподівання, що їх представники будуть єдиними у цьому питанні.

Високий представник ЄС заявив про порушені «червоні лінії» у зв'язку з цим інцидентом.

«Арешт молодого білоруського журналіста (Романа Протасевича - ред.) та його супутниці, їхні примусові зізнання на державному телебаченні є ще одним прикладом грубого порушення базових прав людини з боку режиму Лукашенка. Безумовно, це було жахливо - дивитися на цих ув’язнених людей, як вони плакали», - заявив Боррель.

Він нагадав, що в Білорусі зараз майже 450 політичних в’язнів, серед яких є журналісти, студенти, представники громадянського суспільства і прості громадяни, які брали участь в акціях протесту.

За його словами, Євросоюз у межах міжнародних організацій продовжуватиме зусилля щодо притягнення до відповідальності відповідальних за порушення прав людини в Білорусі і водночас надаватиме допомогу жертвам цих злочинів та підтримувати громадянське суспільство Білорусі.

«Ми оприлюднили план, що включає надання економічного та інвестиційного пакета для підтримки демократичної Білорусі ємністю у 3 мільярди євро. Це послання надії та підтримки для народу Білорусі. Такий пакет відкриває перспективу для побудови більш заможної країни та буде потужним стимулом для економічного її економічного розвитку, щойно країна зміниться та повернеться до демократії. Цей шлях доводить: ми поряд із народом Білорусі і залишатимемось поряд і в майбутньому», - наголосив високий представник ЄС.

Як повідомлялося, 23 травня літак ірландської авіакомпанії Ryanair, що летів з Афін до Вільнюса через повітряний простір Білорусі, здійснив примусову посадку у Мінську під приводом нібито імовірності скоєння теракту.

Після посадки лайнера були затримані його пасажири - редактор внесеного в Білорусі в список екстремістських Телеграм-каналу «Беларусь головного мозга», колишній редактор Телеграм-каналу Nexta Роман Протасевич і його подруга, громадянка РФ, студентка вільнюського Європейського гуманітарного університету Софія Сапега.

Згодос спецслужби Білорусі оприлюднили відео із «зізнанням» Романа Протасевича, при цьому на його обличчі та руках були помітні сліди тортур.

Європейська рада після цього інциденту вирішила застосувати додаткові індивідуальних санкції проти осіб та установ у Білорусі, а також обмежувальні заходи проти економіки країни.

Усім авіаперевізникам ЄС рекомендовано уникати польотів над Білоруссю, літакам білоруських авіакомпаній заборонено доступ до європейських аеропортів.

Фото: Laura Celmiņa, Ārlietu ministrija