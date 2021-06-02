«Белавіа» скасувала польоти до 21 країни
Про це повідомляється на сторінці компанії в Фейсбуці, передає Укрінформ.
Як зазначається, на сьогодні авіакомпанія призупинила рейси в Литву, Британію, Францію, Україну, Латвію, Фінляндію, Чехію, Швецію, Естонію, Польщу, Італію, Нідерланди, Німеччину, Австрію, Бельгію, Іспанію, Росію (Калінінград), Угорщину, Молдову, Сербію, Кіпр.
Разом з тим, «Белавіа» продовжить виконувати рейси до Вірменії, Азербайджану, Грузії, Росії, Ізраїлю, Казахстану, Туреччини, Узбекистану і ОАЕ.
Як повідомляв Укрінформ, 23 травня в аеропорту Мінська здійснив вимушену посадку літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни - Вільнюс. Приводом став сигнал про наявність вибухівки на борту, що надійшов від білоруських диспетчерів.
Після посадки затримали опозиційного білоруського журналіста Романа Протасевича, який перебував на борту.
Україна припинила авіасполучення з Білоруссю з 26 травня.
Неформальний саміт ЄС погодився запровадити нові санкції проти чиновників апарату Лукашенка і ряду компаній, а також обмежити авіасполучення з Білоруссю.