«Белавіа» скасувала польоти до 21 країни

Білоруська авіакомпанія «Белавіа» скасовує рейси в/з міст 21 країни.

Про це повідомляється на сторінці компанії в Фейсбуці, передає Укрінформ.

Як зазначається, на сьогодні авіакомпанія призупинила рейси в Литву, Британію, Францію, Україну, Латвію, Фінляндію, Чехію, Швецію, Естонію, Польщу, Італію, Нідерланди, Німеччину, Австрію, Бельгію, Іспанію, Росію (Калінінград), Угорщину, Молдову, Сербію, Кіпр.

Разом з тим, «Белавіа» продовжить виконувати рейси до Вірменії, Азербайджану, Грузії, Росії, Ізраїлю, Казахстану, Туреччини, Узбекистану і ОАЕ.

Як повідомляв Укрінформ, 23 травня в аеропорту Мінська здійснив вимушену посадку літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни - Вільнюс. Приводом став сигнал про наявність вибухівки на борту, що надійшов від білоруських диспетчерів.

Після посадки затримали опозиційного білоруського журналіста Романа Протасевича, який перебував на борту.

Україна припинила авіасполучення з Білоруссю з 26 травня.

Неформальний саміт ЄС погодився запровадити нові санкції проти чиновників апарату Лукашенка і ряду компаній, а також обмежити авіасполучення з Білоруссю.