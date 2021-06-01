Росія і Білорусь обговорюють відкриття авіарейсів у Крим - Лукашенко

Олександр Лукашенко на нараді з питань співробітництва з Росією заявив, що зараз Білорусь і Росія вивчають питання про відкриття авіарейсів у Крим.

Про це повідомляє держінформагентство БелТА.

«Зараз закрили небо (українці, - ред.). Я Путіну сказав: «Ти подумай, як нам потрапити в Крим. Не через Польщу ж ми полетимо: туди теж не пускають ... Закрили небо - ну що ж, є і більш відкриті держави, через які ми завжди можемо потрапити в Крим», - заявив Лукашенко.

Він уточнив, що Білорусь і Росія вже вивчають питання про відкриття авіарейсів у Крим. Відповідне доручення дали компетентним відомствам.

При цьому Лукашенко нагадав, що у Білорусі «є свій санаторій у Криму, в Місхорі, куди люди завжди їздили, літали».

Раніше у вівторок повідомлялося, що Лукашенко і Путін доручили міністрам транспорту в найкоротші строки визначити міста РФ для польотів білоруського перевізника «Белавіа».

Як повідомлялося, 23 травня в аеропорту Мінська здійснив вимушену посадку літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни - Вільнюс. Приводом став сигнал про наявність вибухівки на борту, що надійшов від білоруських диспетчерів.

Після посадки затримали опозиційного білоруського журналіста Романа Протасевича, який знаходився на борту.

Україна припинила авіасполучення з Білоруссю з 26 травня.

Неформальний саміт ЄС погодився запровадити нові санкції проти чиновників апарату Лукашенка та ряду компаній, а також обмежити авіасполучення з Білоруссю.