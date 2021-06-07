У Білорусі вводять жорстке регулювання цін на всі основні продукти

Міністерство антимонопольного регулювання і торгівлі Білорусі ухвалило постанову «Про регулювання цін на соціально значущі товари».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Хартія97.

Згідно з документом, передбачено: регулювання цін на крупу перлову, субпродукти м'ясні харчові, ковбасу напівкопчену, варено-копчену, яловичину тушковану консервовану, свинину тушковану консервовану, рибу живу, рибу морожену (філе і оброблену), маргарин, часник, перець солодкий, каву розчинну, чай чорний, сіль кухонну харчову; зміну підходів до регулювання цін у частині встановлення максимального розміру надбавки імпортера, оптової надбавки, торговельної надбавки (з урахуванням оптової надбавки) не вище 25% на сир, борошно пшеничне, сухі макаронні вироби, консерви з риби, рис, крупу манну, крупу пшоняну, пластівці вівсяні, картоплю і свіжі овочі (буряк, моркву, капусту білокачанну, цибулю ріпчасту, огірки, помідори), яблука.

Постанова набуде чинності після її офіційного опублікування.

Раніше було запроваджено жорстке регулювання цін на 62 види соціально значущих товарів: багато овочів, молочку, крупи, а також на 50 окремих вітчизняних ліків.

Економісти відзначають, що подібні дії влади можуть призвести до різкого стрибка долара, а також, можливо, дефіциту товарів.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі з серпня 2020 року тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко.

Режим застосовує проти демонстрантів жорстокі репресії і масово заарештовує їх.

Легітимність режиму Лукашенка не була визнана ЄС, США, Україною та більшістю демократичних країн світу.

Фото: Pixabey