Білорусь болісно переживе втрату українського ринку — експерт

Білорусь болісно переживе як санкції Євросоюзу, так і погіршення економічних і політичних відносин з Україною — через розстановку сил у торговельних відносинах між двома країнами.

Як передає Укрінформ, таку думку в ефірі телеканалу «Дом» висловив голова правління Інституту економічних досліджень і політичних консультацій Ігор Бураковський.

«Якщо ми подивимося структуру торгівлі між Україною та Білоруссю, то сьогодні ми маємо від'ємне сальдо. Це означає, що білоруси ввозять до України більше товарів, ніж ми їх експортуємо, і в цьому сенсі український ринок є для білорусів досить важливим», — сказав він.

Передусім ідеться про постачання в Україну білоруських паливно-мастильних матеріалів, бензину, калійних добрив.

«Білорусь є найбільшим виробником калійних добрив у Європі, і в цьому сенсі ринок збуту для неї дуже важливий», — наголосив Бураковський.

Крім того, для Білорусі надзвичайно важлива співпраця з Україною у сфері послуг.

«Понад половини нашої торгівлі послугами з Білоруссю — це транспортні послуги. І зрозуміло, що втрата українського напрямку для авіасполучення є великою економічною втратою для Білорусі загалом і для державної компанії «Белавія» зокрема», — додав експерт.

Він упевнений, що Україна приєднається і до подальших санкцій Євросоюзу, які можуть торкнутися як Білорусі загалом, так і Лукашенка особисто.

«Адже традиційно — високопоставлені російські, білоруські, та й ніде гріха потаїти — окремі українські високопоставлені чиновники воліли зберігати свої гроші, та, умовно кажучи, жити на Заході, а працювати — у своїх країнах. Тому, звісно, санкції будуть болісними», — вважає Бураковський.

Експерт зазначив, що подальшими кроками України проти Мінська можуть стати обмеження проти низки білоруських підприємств і політиків, але це не означає повного припинення торговельних зв'язків з Мінськом.

Крім того, він переконаний, що український курс стримування російської агресії розшириться стримуванням тепер уже і Мінська, який фактично підтримав Кремль.

«Думаю, що тепер до наших зовнішньополітичних зусиль, спрямованих на стримування Росії, додадуться зусилля, пов'язані з певним стримуванням і Білорусі, яка фактично заявляє про підтримку Росії, а значить — і про підтримку тієї війни, яка триває на сході України», — резюмував Бураковський.

Читайте також: Санкції ЄС щодо білоруських авіакомпаній набули чинності

Як повідомлялося, після переслідувань білоруських активістів і затримання 23 травня журналіста-опозиціонера Романа Протасевича та його дівчини Софії Сапеги, заради якого білоруська влада примусово посадила літак ірландської авіакомпанії Ryanair у Мінську, Україна приєдналася до країн, що перекрили авіасполучення з Білоруссю. Світова спільнота готує санкції проти Мінська.

У відповідь Олександр Лукашенко пригрозив Заходу «жорсткою реакцією», а щодо України ввів ліцензування низки товарів. Зокрема, Мінськ ввів обмеження, що стосуються експорту-імпорту низки українських товарів.