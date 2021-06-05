Санкції ЄС щодо білоруських авіакомпаній набули чинності

Штрафні санкції Європейського Союзу, запроваджені у відповідь на примусову посадку в Мінську літака Ryanair, набули чинності з 00.00 години суботи, 5 червня.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє DW.

Санкції передбачають заборону літакам «Бєлавіа» та інших білоруських держкомпаній перетинати повітряний простір всіх 27 держав Євросоюзу і приземлятися в аеропортах ЄС. Крім того, європейським національним авіаперевізникам забороняється літати в Білорусь.

У повідомленні Офіційного журналу ЄС, однак, уточнюється, що заборона «не поширюється на випадки виникнення необхідності екстреної посадки або екстреного прольоту» над територією Європейського Союзу.

Білоруська влада 23 травня примусила лайнер авіакомпанії Ryanair, що летів з Афін до Вільнюса, екстрено приземлитися в Мінську. Літак був посаджений після повідомлення про мінування повітряного судна, що згодом виявилося хибним. Були затримані двоє пасажирів - Роман Протасевич і його супутниця, громадянка Росії Софія Сапега.

Учасники саміту Євросоюзу в Брюсселі 24 травня погодили санкції, що стосуються білоруських авіаліній. Рада ЄС закликала європейські авіакомпанії уникати перельотів над територією Білорусі.