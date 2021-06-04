Данілов сказав, від чого залежатиме поновлення авіаспослучення з Білоруссю

Поновлення авіасполучення з Білоруссю залежатиме від того, як розвиватиметься ситуація в Мінську щодо політв'язнів.

Про це заявив на брифінгу секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов після засідання РНБО, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Питання Білорусі сьогодні на засіданні РНБО не розглядалося. Те, що стосується відновлення авіасполучення, то це залежить від поведінки Білорусі, від того, в який спосіб вони будуть поводитися з політв'язнями", - сказав Данілов.

Він нагадав, що Європейський Союз офіційно оголосив про рішення посилити обмежувальні заходи у зв’язку із розвитком ситуації в Білорусі та заборонити білоруським авіаперевізникам доступ до повітряного простору ЄС.

Як повідомляв Укрінформ, 23 травня літак ірландської авіакомпанії Ryanair, що прямував з Афін до Вільнюса через повітряний простір Білорусі, здійснив примусову посадку у Мінську під приводом нібито імовірності скоєння теракту.

Після посадки лайнера були затримані його пасажири - редактор внесеного в Білорусі в список екстремістських Телеграм-каналу «Беларусь головного мозга», колишній редактор Телеграм-каналу Nexta Роман Протасевич і його подруга, громадянка РФ, студентка вільнюського Європейського гуманітарного університету Софія Сапега.

ЄС і США засудили примусову посадку в Мінську лайнера Ryanair, а також вимагають звільнення Протасевича.

3 червня провладний білоруський держканал ОНТ опублікував інтерв'ю з Протасевичем, в якому блогер «визнає провину» у кримінальній справі щодо організації протестів у Білорусі.

Україна припинила авіасполучення з Білоруссю з 26 травня.