У Білорусі ввели жорстке регулювання цін на продукти

Уряд Білорусі ввів істотні обмеження щодо зростання цін на соціально значущі товари і деякі ліки.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Naviny.by.

Згідно з постановою уряду, вимога стосується як виробників і імпортерів продукції, так і суб'єктів господарювання, що займаються їх реалізацією на внутрішньому ринку.

Відповідно до рішення уряду, наказано «не допускати підвищення цін з дати набрання чинності цієї постанови до 28 лютого 2021 року в порівнянні з цінами, що діяли на 24 лютого 2021 року, а в разі відсутності товарів на цю дату - на попередню дату (без урахування зниження цін у рамках проведення заходів, спрямованих на просування товарів і залучення покупців)».

Зазначається, що з березня зміна цін на «соціально значущі товари першої необхідності» не може перевищувати 0,2% на місяць. Підвищення цін вище цієї межі допускається за погодженням з Комісією з питань державного регулювання ціноутворення при Радміні.

Всього в затвердженому переліку соціально значущих товарів 62 позиції, 57 з яких належать до продуктів харчування, п'ять - до засобів гігієни та господарських товарів. Також заборонено підвищувати ціни на 50 найменувань лікарських препаратів вітчизняного виробництва або розфасовки.

Держорганам і концернам доручено вжити «заходів щодо виконання цієї постанови і забезпечити поставки в торговельні об'єкти й аптеки під потребу внутрішнього ринку продукції, виробленої підлеглими організаціями».

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі з серпня 2020 року тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко.

Режим застосовує проти демонстрантів жорстокі репресії і масово заарештовує їх.

Легітимність режиму Лукашенко не була визнана ЄС, США, Україною та більшістю демократичних країн світу.