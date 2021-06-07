Шпигунська активність Росії сягнула рівня «холодної війни» - глава спецслужби ФРН

Діяльність російських шпигунів у Німеччині, за оцінками розвідки ФРН, сягнула рівня, який спостерігався за часів холодної війни.

Таку думку висловив глава Федерального відомства з охорони конституції Німеччини Томас Гальденванґ, передає Укрінформ із посиланням на DW.

"Досягнутий рівень був нам відомий лише з часів холодної війни", - цитує агентство керівника німецької спецслужби. В інтерв'ю німецькій газеті Welt am Sonntag він уточнив, що російська розвідка має до Німеччини багатоплановий інтерес "практично у всіх політичних сферах" - це і зовнішня політика, і політика озброєнь, оборонна політика та політика ЄС, і в першу чергу - політика санкцій проти Росії.

"Методи стають дедалі грубішими, а способи - все більш жорстокими", - зазначив Гальденванґ, нагадавши про вбивство Зелімхана Хангошвілі в Берліні у 2019 році, в якому прокуратура ФРН обвинувачує російські державні структури.

За словами глави Федерального відомства з охорони конституції, використовуючи велику кількість агентів, російські спецслужби намагаються "встановити контакти в середовищі осіб, що приймають політичні рішення".

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Глава Федеральної розвідувальної служби Німеччини (BND) Бруно Каль додав у спільному інтерв'ю з Гальденванґом, що такі країни, як Китай і Росія, використовують у Німеччині "нові засоби" з метою розвідки. За його словами, ці країни намагаються забезпечити собі перевагу і посіяти розбрат між західними державами за допомогою найрізноманітніших методів.