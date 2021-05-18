У Німеччині затримали підозрюваного в діях на користь Росії

Німецькі правоохоронні органи затримали громадянина ФРН Александера С. за підозрою в постачанні в Росію товарів подвійного призначення та діях в інтересах РФ.

Про своє розпорядження взяти чоловіка під варту повідомляє на своєму сайті Федеральна прокуратура Німеччини, передає Укрінформ.

«Федеральна прокуратура сьогодні (18 травня 2021 р.) на підставі ордеру на арешт слідчого судді Федерального суду від 12 травня 2021 р. дозволила арешт чиновниками Управління кримінальної митної поліції в Лейпцигу громадянин Німеччини Александера С.», - повідомляє прокуратура.

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Також були проведені обшуки в будинку затриманого та в приміщенні його компанії. Крім того, у Лейпцигу та Берліні обшукали приміщення, які належать ще кільком особам, які не є підозрюваними, але можуть бути причетні до справи.

Затриманого підозрюють у порушенні закону про зовнішню торгівлю. У двох епізодах, як вважають слідчі, він експортував товари до Росії без необхідного дозволу. В інших двох його звинувачують у порушенні заборони на продаж, а відтак дії на комерційній основі на користь секретної служби іноземної держави.

С. є керуючим директором торгової компанії, що базується в Саксонії, він мав ділові стосунки з російською компанією, чия закупівельна діяльність контролюється російською спецслужбою. Ця компанія виступала посередником, зокрема, купувала високоякісні верстати та постачала їх потім збройовим компаніям у Росії. Обвинувачений експортував два прилади до Росії в червні 2019 року та ще один в липні 2019 року без відповідного погодження з Федеральним управлінням економіки та експортного контролю (BAFA). При цьому були вжиті заходи замаскувати фактичне призначення цієї техніки, яка є товаром подвійного призначення зі спеціального списку. Крім того, обвинувачений у четвертому кварталі 2018 року уклав із посередником дві угоди. В рамках розслідування досі не вдалося з'ясувати, чи фактично експортувалися товари, на які також поширюється так зване регулювання подвійного використання.

У вівторок затриманого доставили до слідчого судді Федерального суду, який має ухвалити рішення щодо запобіжного заходу.

Як повідомляв Укрінформ, у березні цього року вищий земельний суд у Гамбурзі засудив двох баварських бізнесменів за порушення санкцій ЄС щодо Росії. За даними федеральної прокуратури, компанія з Аугсбурга, в якій працювали чоловіки, вела бізнес із працівниками російських спецслужб. Бізнесменів обвинуватили в тому, що вони в обхід збройового ембарго ЄС поставляли в Росію обладнання, що могло бути використане для виробництва військових ракет.Один з обвинувачених, 41-річний житель Аугсбурга, проведе за ґратами 3 роки і дев'ять місяців за укладення з Росією відповідних угод, у нього конфісковано 8 млн євро. Його пособник з Мюнхена, якого суд визнав винним у відмивання грошей та отриманні 184 тисячі євро комісійних від незаконної угоди, засуджений до 2 років умовно.

Починаючи з липня 2014 року продаж і вивезення в Росію перелічених у списку товарів, якщо кінцевим споживачем виступають військові, заборонена. Поставки зброї та товарів подвійного призначення в Росію заборонені у зв’язку з запровадженням Європейським Союзом санкцій у відповідь на окупацію Криму та включення його до складу Росії, а також початок збройної агресії на сході України.