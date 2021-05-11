Розвідка США пов’язує «акустичні» атаки проти американців з російськими спецслужбами

Американська розвідка розслідує атаки «керованою енергією» (або так звані акустичні атаки) проти персоналу дипломатичних та інших установ США за кордоном та пов’язує ці напади з діяльністю російського ГРУ.

Про це повідомило в понеділок видання Politico із посиланням на нинішніх і колишніх чиновників американської адміністрації, передає Укрінформ.

«Представники уряду США підозрюють, що за атаками, які спричиняли загадкові проблеми зі здоров'ям серед американського урядового персоналу по всьому світу, може стояти горезвісне російське шпигунське агентство (ГРУ – ред.)»,- зазначає видання.

Наразі поки немає прямих доказів, які вказували би, що інциденти з так званою «керованою енергією» були влаштовані Росією, зауважується в публікації. Натомість чиновники повідомили законодавців, що впродовж останніх тижнів було поновлене розслідування в межах усіх 18-ти федеральних спецслужб, і що воно «зосереджується на потенційній участі ГРУ», поінформувало джерело в Конгресі США.

Повідомляється також, що директор ЦРУ Вільям Бернс, зі свого боку, активно включився в розслідування та отримує щоденні звіти про результати роботи.

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Як повідомляв Укрінформ вперше масово заговорили у 2016 році про можливе застосування так званої «керованої енергії». Це призвело тоді до різкого погіршення стану здоров’я співробітників посольства США в Гавані. Симптоми постраждалих американських дипломатів – такі як головний біль, нудота, втрата рівноваги та слуху – вказували на те, що вони піддавалися впливу мікрохвильових випромінювачів. Після цього наслідки подібних атак проти представників урядових структур США спостерігалися в інших країнах по всьому світу.