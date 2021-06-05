Берлін виділив майже €3 мільйони на підтримку білоруських журналістів

Уряд Німеччини виділив близько 2,9 мільйона євро на підтримку білоруських журналістів, які переслідуються за політичними мотивами.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у відповіді статс-секретаря в МЗС ФРН Мігеля Бергера на запит експерта щодо Східної Європи фракції "зелених" у бундестазі Мануеля Саррацина, повідомляє DW.

За інформацією видання Redaktionsnetzwerk Deutschland, ці кошти мають піти на забезпечення юридичної допомоги затриманим та обвинуваченим журналістам, а також, можливо, на заміну пошкодженої техніки чи програмного забезпечення. У публікації зазначається, що фінансова допомога в поточному році запланована також для незалежних ЗМІ в самій Білорусі й за її межами.

"Хвиля жорстких репресій щодо незалежних журналістів у Білорусі не припиняється", - заявив Саррацин, наголосивши на важливості підтримки Берліном незалежних білоруських ЗМІ як у самій країні, так і тих, які перебувають у вигнанні. За його словами, у багатьох випадках пряма і швидка допомога відіграє вирішальну роль.

Режим Олександра Лукашенка вживає жорстких заходів проти журналістів. Так, у травні проведено обшуки у приміщеннях найбільшого незалежного білоруського порталу Tut.by, саме видання було заблоковане, затримано 15 осіб, головний редактор і одна журналістка поміщені під варту.

Як повідомлялося, 23 травня літак ірландської авіакомпанії Ryanair, який прямував з Афін до Вільнюса через повітряний простір Білорусі, був екстрено посаджений на аеродромі Мінська нібито через сигнал про замінування. За дорученням Олександра Лукашенка для його супроводу в небо було піднято винищувач МіГ-29.

На борту лайнера знаходилися редактор внесеного в Білорусі до списку екстремістських Телеграм-каналу «Білорусь головного мозку», колишній редактор також визнаного в Білорусі екстремістським Телеграм-каналу Nexta Роман Протасевич і його подруга, громадянка РФ, студентка вільнюського Європейського гуманітарного університету Софія Сапега. Вони були затримані.

ЄС і США засудили примусову посадку в Мінську лайнера Ryanair, а також вимагали звільнення Протасевича.