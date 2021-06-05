У Німеччині засудили показ на білоруському ТБ «інтерв’ю» з Протасевичем

Уряд Німеччини рішучіше засуджує показ по білоруському державному телебаченню виступ колишнього головного редактора Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича з очевидно вимушеними зізнаннями.

Про це заявив речник німецького уряду Штеффен Зайберт, передає кореспондент Укрінформу.

"Це – ганьба для телеканалу, який це транслює, і для білоруського керівництва, яке демонструє зневагу до демократії й, власне, треба також сказати, зневагу до людей", - заявив Зайберт.

За його словами очевидним є те, що незаконно затриманого журналіста так "обробили психологічно, а можливо, і фізично", що він був змушений робити свої "зізнання".

Як повідомлялося, 23 травня білоруський режим Лукашенка вдався до примусової посадки літака компанії Ryanair, що летів з Афін до Вільнюса, з метою затримання опозиційного журналіста Романа Протасевича, який перебував на борту.

3 червня білоруське пропагандистське телебачення продемонструвало "інтерв’ю" з Протасевичем, у якому блогер оговорює себе, засуджує опозиційну діяльність проти Лукашенка та висловлюється на підтримку режиму.