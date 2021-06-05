У Німеччині засудили показ на білоруському ТБ «інтерв’ю» з Протасевичем
Про це заявив речник німецького уряду Штеффен Зайберт, передає кореспондент Укрінформу.
"Це – ганьба для телеканалу, який це транслює, і для білоруського керівництва, яке демонструє зневагу до демократії й, власне, треба також сказати, зневагу до людей", - заявив Зайберт.
За його словами очевидним є те, що незаконно затриманого журналіста так "обробили психологічно, а можливо, і фізично", що він був змушений робити свої "зізнання".
Як повідомлялося, 23 травня білоруський режим Лукашенка вдався до примусової посадки літака компанії Ryanair, що летів з Афін до Вільнюса, з метою затримання опозиційного журналіста Романа Протасевича, який перебував на борту.
3 червня білоруське пропагандистське телебачення продемонструвало "інтерв’ю" з Протасевичем, у якому блогер оговорює себе, засуджує опозиційну діяльність проти Лукашенка та висловлюється на підтримку режиму.