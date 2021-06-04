Психологи порівняли «інтерв'ю» Протасевича з методами «Аль-Каїди»

Показане напередодні провладним білоруським телеканалом «інтерв'ю» опозиціонера Романа Протасевича ідентичне відео «Аль-Каїди» з відсіченням голів полоненим: його мета - вплинути на емоційний стан і поведінку представників громадянського суспільства Білорусі та людей, які поділяють їх позицію.

Як повідомляє Укрінформ, про це йдеться в заяві українських психологів, яка є в розпорядженні ZN.UA.

«Поставте собі запитання: навіщо захоплювати людину в заручники на очах у всього світу? Перелічимо поширені версії, які можна зустріти під публікаціями в ЗМІ та мережі. Щоб показати свою силу? Неправильна відповідь. Це вторинна вигода, але не мотив. Щоб нейтралізувати незалежного журналіста? Неправильна відповідь. Жоден незалежний журналіст не може бути настільки впливовим, щоб заради його полону хай і нелегітимний, проте формально все ще президент вчинив акт тероризму. «Щоб іншим не кортіло». Це майже правильна відповідь у неправильному формулюванні», - йдеться в заяві.

За словами психологів, мета подібної дії - через Протасевича вплинути на емоційний стан і поведінку кожного, хто ідентифікує себе як представника громадянського суспільства Білорусі або як людину, яка поділяє таку позицію.

«Ми всі (ті, кому небайдужа доля Протасевича), є мішенями. Точніше - наші емоційні, ментальні та поведінкові реакції, які тепер визначатимуть подальший перебіг подій. Ми мали відчути нашу вразливість і цілковиту безпорадність. Чим ми зайнялися в якості психологічного захисту, щоб уникнути цих нестерпних почуттів? Ми почали обговорювати і критикувати поведінку заручника. Замість того, щоб аналізувати природу власних реакцій і гібридні методи впливу на суспільну свідомість», - йдеться в заяві.

Психологи відзначили, що в інтерв'ю Протасевича те, що ми бачимо на екрані, ідентичне відомим відео «Аль-Каїди» з відсіченням голів полоненим наживо: добре вивчений метод деморалізації і залякування цілих спільнот.

«Ми заявляємо, що не залишимо цей злочин і подібні до нього без професійної уваги і будемо публічно давати експертну оцінку з метою протидії деструктивному впливу на широкі маси», - заявили психологи.

З такою заявою виступили: психотерапевт груп, аналітик, керівник ГО «Форпост» Олена Подолян; клінічний психолог, фахівець по роботі з жертвами тортур Наталія Шапошник; соціальний психолог, експерт з інформаційних психологічних операцій Олег Покальчук.

Як повідомлялося, напередодні на провладному білоруському каналі ОНТ вийшло «інтерв'ю» з опозиційним журналістом Романом Протасевичем, затриманим у Мінську, в якому він нібито визнав вину за статтею про організацію і підготовку дій, які порушують громадський порядок.

23 травня в аеропорту Мінська був екстрено посаджений літак авіакомпанії Ryanair, рейс Афіни-Вільнюс. Спочатку повідомлялося про можливе замінування повітряного судна, в аеропорт стягнули пожежників і карети «швидкої допомоги». Пізніше стало відомо про те, що на борту літака знаходиться опозиційний журналіст Протасевич, його затримали разом з дівчиною Софією Сапегою. Інформацію про затримання Протасевича підтвердили в МВС Білорусі. На батьківщині журналіст є підозрюваним за статтею 293 КК Білорусі, йому може загрожувати страта.