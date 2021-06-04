Штати розпочали постачати COVID-вакцини за кордон – Білий дім

Сполучені Штати доставили велику партію вакцин від COVID-19 Південній Кореї, інші постачання із запланованих 80-ти мільйонів доз для інших країн планується реалізувати до кінця червня.

Про це заявила в п’ятницю під час брифінгу в Вашингтоні речниця Білого дому Джен Псакі, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Сьогодні уряд США доставив 1 мільйон доз вакцини Johnson&Johnson в Республіку Корея»,- повідомила речниця адміністрації американського президента.

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Вона нагадала, що уряд США зобов’язався передати 80 мільйонів доз препаратів іншим країнам.

«Це вп’ятеро більше за будь-яку іншу країну та становить 13% від виробництва (усіх вакцин – ред.) у США. І ми взяли на себе зобов’язання зробити це до кінця червня», - підкреслила Псакі.

Речниця Білого дому уточнила, що перші 25 мільйонів доз будуть відправлені адресно країнам, які потерпають найбільше, в найкоротші терміни. Решта вакцин надаватимуться іншим країнам через програму COVAX.

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Як повідомляв Укрінформ, у четвер радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що в першу чергу США надішлють вакцини країнам в Азії, Африці, Латинській Америці та інших регіонах світу, в тому числі Україні.

Фото: Bloomberg