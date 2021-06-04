Індія замовила 300 мільйонів доз іще не затвердженої COVID-вакцини

Індія замовила 300 мільйонів доз вакцини від коронавірусу, яка ще не отримала екстреного схвалення. Вартість угоди становить понад 200 мільйонів доларів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ВВС.

У заяві уряду країни говориться, що безіменна вакцина від індійської фірми Biological E проходить 3-ю фазу випробувань і показала «багатообіцяючі результати» на перших двох фазах.

Відзначається, що Індія вперше замовляє вакцину, що не отримала екстреного схвалення. Це пов'язано з тим, що країна всіляко намагається прискорити кампанію з вакцинації.

На даний момент в Індії проведено трохи більш як 220 мільйонів щеплень. Повністю вакциновано менш як 10% населення, і в основному - через гостру нестачу вакцин.

Зараз у країні доступні три вакцини - Covishield, Covaxin і Sputnik V.

В Індії зареєстровано понад 340 000 смертей від коронавірусу, але експерти кажуть, що ця цифра сильно занижена. Щодня у країні фіксують по сотні тисяч нових випадків.

Як повідомлялося, за даними Worldometer, у світі зафіксували 172 910 914 випадків зараження коронавірусом, у тому числі 3 717 320 летальних, видужала 155 622 721 особа.

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