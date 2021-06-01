В Індії за добу - найменше нових випадків COVID-19 з квітня

В Індії за минулі 24 години виявили найменшу кількість випадків захворювання на COVID-19 за майже два місяці.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters із посиланням на дані Міністерства охорони здоров’я Індії.

Зазначається, що за минулу добу в країні виявили 127 510 нових випадків коронавірусу, що є найменшим добовим приростом за період з 8 квітня.

Водночас кількість летальних випадків серед жителів Індії за минулу добу зросла на 2 795 та досягла 331 895.

Загалом Індія посідає друге місце у світі (після США) за загальною кількістю випадків захворювання на коронавірус, яка наразі становить 28,2 млн випадків, і третє місце - за кількістю смертей від COVID-19 (після США і Бразилії).

Фото: АА