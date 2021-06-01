ВООЗ маркуватиме штами COVID-19 літерами грецького алфавіту

ВООЗ маркуватиме штами COVID-19 літерами грецького алфавіту

Укрінформ
Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) заявила, що відтепер маркуватиме штами коронавірусу літерами грецького алфавіту, аби уникнути дискримінації щодо країн, де ці варіанти виявили вперше.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на The Guardian.

Зокрема йдеться про чотири штами, що викликають занепокоєння, і відомі суспільству як варіанти, що вперше виявили у Британії (Кенті) (B.1.1.7), Південній Африці (B.1.351), Бразилії (P.1) та Індії (B.1.617.2).

Відтепер ВООЗ рекомендує маркувати їх з використанням літер грецького алфавіту, тобто - Альфа, Бета, Гамма та Дельта відповідно.

Водночас назви B.1.1.7, B.1.351, P.1 і B.1.617.2 і надалі використовуватимуть у дослідженнях, оскільки вони передають важливу наукову інформацію.

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Зазначається, що таке рішення спрямоване на боротьбу із явищем, коли штами називають "британським", "індійським" тощо. Це стигматизує країни, де різновид COVID-19 виявили вперше.

"Жодна країна не повинна зазнавати стигматизації за виявлення та повідомлення про варіанти", - заявила епідеміолог ВООЗ Марія ван Керхове.

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Як повідомляв Укрінформ, у світі станом на ранок 1 червня зафіксовано понад 171,4 млн млн випадків зараження коронавірусом, з них - понад 3,5 млн летальних, одужали вже понад 153,7 млн осіб.

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