Байден заборонив американцям інвестувати в 59 компаній з КНР, включаючи Huawei
Про це йдеться в офіційному повідомленні, оприлюдненому в четвер на офіційній сторінці Білого дому, передає Укрінформ.
«Цей указ запобігає підтримці китайського оборонного сектору американськими інвестиціями, а також розширює можливості уряду США щодо протидії загрозам з боку китайських компаній, які займаються технологіями спостереження, та сприяють – як всередині, так і за межами Китаю – стеженню за релігійними чи етнічними меншинами або іншим чином сприяють репресіям та серйозним порушенням прав людини», - зауважується в документі.
При цьому підкреслюється, що адміністрація не вагатиметься в тому, щоби не допустити надходження капіталу зі США у відповідні сектори Китаю.
У цьому зв’язку наголошується, що під обмеження – відповідно до указу президента США – підпадають 59 суб’єктів господарювання в Китаї.
У переліку компаній зазначені світовий виробник електроніки Huawei Technologies Co., авіаційні компанії Aviation Industry Corporation of China, Aero Engine Corporation of China, телекомунікаційні та інші великі корпорації.
Обмеження набувають чинності о 00:01 за Вашингтоном 2 серпня 2021 року.
Міністерство фінансів США також внесе ці 59 суб'єктів у відповідний список санкцій, поінформували в Білому домі.
Нагадаємо: міністерство торгівлі США включило Huawei до "чорного списку" ще у 2019 році. Таке рішення було прийнято через те, що діяльність компанії суперечить інтересам національної безпеки США.
У листопаді 2020 року указом тодішнього президента Трампа була введена надзвичайна ситуація у зв’язку із загрозою з боку військово-виробничого комплексу Китаю. Нинішній указ розширює повноваження адміністрації щодо реагування на цю загрозу.