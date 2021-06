Байден заборонив американцям інвестувати в 59 компаній з КНР, включаючи Huawei

Президент США Джо Байден підписав указ, який забороняє американцям здійснювати інвестиції у майже шість десятків компаній у КНР, які сприяють стеженню за людьми як у Китаї, так і поза його межами.

Про це йдеться в офіційному повідомленні, оприлюдненому в четвер на офіційній сторінці Білого дому, передає Укрінформ.

«Цей указ запобігає підтримці китайського оборонного сектору американськими інвестиціями, а також розширює можливості уряду США щодо протидії загрозам з боку китайських компаній, які займаються технологіями спостереження, та сприяють – як всередині, так і за межами Китаю – стеженню за релігійними чи етнічними меншинами або іншим чином сприяють репресіям та серйозним порушенням прав людини», - зауважується в документі.

Читайте також: Байден підписав меморандум щодо протидії глобальній корупції

При цьому підкреслюється, що адміністрація не вагатиметься в тому, щоби не допустити надходження капіталу зі США у відповідні сектори Китаю.

У цьому зв’язку наголошується, що під обмеження – відповідно до указу президента США – підпадають 59 суб’єктів господарювання в Китаї.

У переліку компаній зазначені світовий виробник електроніки Huawei Technologies Co., авіаційні компанії Aviation Industry Corporation of China, Aero Engine Corporation of China, телекомунікаційні та інші великі корпорації.

Обмеження набувають чинності о 00:01 за Вашингтоном 2 серпня 2021 року.

Міністерство фінансів США також внесе ці 59 суб'єктів у відповідний список санкцій, поінформували в Білому домі.

Нагадаємо: міністерство торгівлі США включило Huawei до "чорного списку" ще у 2019 році. Таке рішення було прийнято через те, що діяльність компанії суперечить інтересам національної безпеки США.

У листопаді 2020 року указом тодішнього президента Трампа була введена надзвичайна ситуація у зв’язку із загрозою з боку військово-виробничого комплексу Китаю. Нинішній указ розширює повноваження адміністрації щодо реагування на цю загрозу.