Байден підписав меморандум щодо протидії глобальній корупції

Президент США Джо Байден підписав Меморандум про визнання боротьби з корупцією одним із основних інтересів національної безпеки США, який передбачає боротьбу з цим явищем як в Сполучених Штатах, так і в глобальному вимірі.

Текст меморандуму оприлюднений у четвер на офіційному сайті Білого дому, повідомляє Укрінформ.

«Я проголошую протидію корупції одним із основних інтересів національної безпеки Сполучених Штатів. Моя адміністрація керуватиме зусиллями, спрямованими на сприяння ефективному врядуванню; забезпечення прозорості в США та світових фінансових системах; запобігання та боротьби з корупцією в країні й за кордоном; а також з метою ускладнення зусиль корумпованих суб’єктів щодо захисту їхньої діяльності», - зауважується в документі.

Як підкреслюється, корупція загрожує національній безпеці США, економічній справедливості, глобальним зусиллям щодо боротьби з бідністю та сприянню розвитку, а також самій демократії.

«Шляхом ефективного запобігання й протидії корупції, а також демонстрацією переваги прозорого й підзвітного управління, ми можемо забезпечити критично важливу перевагу для США та інших демократій»,- наголошується в тексті.

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Як зауважили раніше в Білому домі, ініціатива президента США передбачає міжнародне партнерство з протидії фінансуванню корупції, а також притягнення до відповідальності всіх, хто бере участь у цих діях.

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