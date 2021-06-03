Байден підписав меморандум щодо протидії глобальній корупції
Текст меморандуму оприлюднений у четвер на офіційному сайті Білого дому, повідомляє Укрінформ.
«Я проголошую протидію корупції одним із основних інтересів національної безпеки Сполучених Штатів. Моя адміністрація керуватиме зусиллями, спрямованими на сприяння ефективному врядуванню; забезпечення прозорості в США та світових фінансових системах; запобігання та боротьби з корупцією в країні й за кордоном; а також з метою ускладнення зусиль корумпованих суб’єктів щодо захисту їхньої діяльності», - зауважується в документі.
Як підкреслюється, корупція загрожує національній безпеці США, економічній справедливості, глобальним зусиллям щодо боротьби з бідністю та сприянню розвитку, а також самій демократії.
«Шляхом ефективного запобігання й протидії корупції, а також демонстрацією переваги прозорого й підзвітного управління, ми можемо забезпечити критично важливу перевагу для США та інших демократій»,- наголошується в тексті.
Як зауважили раніше в Білому домі, ініціатива президента США передбачає міжнародне партнерство з протидії фінансуванню корупції, а також притягнення до відповідальності всіх, хто бере участь у цих діях.
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