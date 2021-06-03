У світі - понад 172,4 мільйона випадків COVID-19

У світі станом на ранок 3 червня зафіксовано понад 172,4 млн млн випадків зараження коронавірусом, з них - понад 3,7 млн летальних, одужали понад 155 млн осіб.

Про це свідчать дані сайту Worldometer, повідомляє Укрінформ.

Згідно з цими даними, у світі виявлені 172 424 472 випадки COVID-19, зокрема 3 706 561 – летальний, одужало 155 052 446 осіб.

Лідерами за кількістю випадків COVID-19 у світовій статистиці є США (34 154 305), Індія (28 440 988), Бразилія (16 720 081), Франція (5 685 915), Туреччина (5 263 697), Росія (5 090 249).

Коронавірус зафіксували у 220 країнах та територіях.

Україна посідає 16 місце у загальній статистиці.

Як повідомляв Укрінформ, за весь час пандемії в Україні підтверджено 2 206 836 випадків COVID-19, одужали 2 062 572 особи. Водночас зафіксовано 50 857 летальних випадків.

Фото: АА