Через COVID-19 токійську Олімпіаду покидають тисячі волонтерів

Близько 10 тисяч волонтерів, раніше обраних для допомоги у проведенні цьогорічних Олімпіади й Паралімпіади в Токіо, відмовилися від участі в обох спортивних подіях.

Як повідомляє Укрінформ, про це з посиланням на місцеві ЗМІ пише Сіньхуа.

Зазначається, що всього до обох подій, перша з яких розпочинається менш ніж за два місяці, мали долучитися 80 тис. волонтерів.

“Безсумнівно, однією з причин є занепокоєння щодо коронавірусу”, - розповів глава організаційного комітету Токіо-2020 Тошіро Муто.

За його словами, однак, відмова волонтерів від участі не вплине на проведення Ігор.

Раніше Муто розповів, що іноземних волонтерів не буде допущено до Ігор для зменшення ризику поширення COVID-19.

Як відомо, літні Олімпійські ігри в Токіо мають пройти з 23 липня по 8 серпня 2021 року, а Паралімпійські - з 24 серпня по 5 вересня. Ігри мали відбутися 2020 року, але їх перенесли на рік через пандемію коронавірусу.