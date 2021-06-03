Мін’юст Трампа таємно вилучав телефонні записи журналістів The New York Times

Міністерство юстиції часів президентства Дональда Трампа приховано вилучало записи щодо телефонних контактів чотирьох журналістів The New York Times, які оприлюднили матеріал про розслідування ексдиректора ФБР Джеймса Комі.

Про це йдеться в статті видання, оприлюдненій у середу, передає Укрінформ.

«Міністерство юстиції Трампа таємно вилучало телефонні записи чотирьох репортерів The New York Times за майже чотири місяці у 2017 році в межах розслідування фактів витоку інформації», - зазначається в публікації.

Інформація про це стала відомою після того, як адміністрація Байдена надіслала газеті офіційне оповіщення про це.

Уточнюється, що ці журналісти були залучені, зокрема, до підготовки матеріалу про колишнього директора ФБР Джеймса Комі, який займався політичним розслідуванням під час попередніх виборів, і якого звільнив Трамп.

Головний редактор американського видання Дін Баке (Dean Baquet) засудив дії адміністрації Трампа.

«Вилучення записів телефонних розмов журналістів суттєво підриває свободу преси», - заявив Баке.

За його словами, це загрожує тим, що джерела більше не надаватимуть важливу інформацію про те, що чинить уряд, і це буде приховано від громадськості.

Головний редактор видання також заявив, що очікує від Мін’юсту роз’яснень, чому були вжиті такі дії, а також які кроки застосовуються, щоби такого не сталося в майбутньому.

Як повідомляв Укрінформ, раніше цього року стало відомо, що адміністрація Трампа вилучала записи телефонних контактів, а також електронної пошти журналістів інших медіа, у тому числі The Washington Post і телеканалу CNN.