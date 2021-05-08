Мін’юст Трампа стежив за журналістами, які писали про втручання Росії у вибори - WP

Міністерство юстиції США за президентства Дональда Трампа намагалося відстежити контакти щонайменше трьох журналістів, які писали про втручання Росії у вибори 2016 року.

Про це повідомляє The Washington Post, передає Укрінформ.

«Міністерство юстиції Трампа приховано отримало телефонні записи журналістів The Washington Post і намагалося дістатися до їхніх електронних скриньок - через публікації про роль Росії у виборах 2016 року, які вони розмістили в перші місяці роботи адміністрації Трампа», - інформує видання.

Ідеться про чинних репортерів WP Елен Накашима і Грега Міллера, а також про колишнього журналіста газети Адама Ентоуса. Вони отримали офіційні листи від мін’юсту про те, що у 2020 році відомство вилучило дані білінгу їхніх телефонів. При цьому уточнюється, що ці дані охоплювали інформацію протягом квітня - липня 2017 року.

У цьому зв’язку в.о. головного випускового редактора WP Кемерон Барр оприлюднила заяву з вимогою до мін'юсту роз’яснити ситуацію.

«Ми глибоко стурбовані таким використанням державної влади для отримання доступу до комунікацій журналістів. Міністерству юстиції слід негайно пояснити причини цього втручання в діяльність репортерів, які виконують свою роботу, і діяльність яких захищена Першою поправкою», - наголосила Барр.

Як повідомляється, у листах до журналістів не вказано причини, чому мін’юст прагнув отримати доступ до їхніх комунікацій. Водночас зазначається, що в липні 2017 року журналісти випустили розгорнуту публікацію про розмову чиновників з оточення Трампа з російським послом Сергієм Кисляком. Крім того, журналісти писали про зусилля адміністрації Обами завадити втручанню Росії у президентські вибори в США.