ФБР передали ще одне досьє на Трампа з російським «слідом» - ЗМІ

Колишній агент британської розвідки MI6 Крістофер Стіл, який зібрав перше"досьє" на 45-го президента США Дональда Трампа, передав ФБР вже другий компромат.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Telegraph.

За словами співрозмовників, у другому "досьє" вказані нові дані про російське втручання в американські вибори, включаючи деталі зв’язків колишнього керівника передвиборчого штабу Трампа Пола Манафорта з російськими контактами.

Джерела додають, що у документі також є інформація щодо самого Дональда Трампа, який відвідав Росію у 2013 році, коли він ще не був політиком.

Зазначається, що Стіл передавав американським правоохоронцям вказані необроблені розвідувальні дані через свою компанію Orbis Business Intelligence.

Як повідомляв Укрінформ, у 2017 році колишній агент британської розвідки Крістофер Стіл, який розслідував зв’язки Дональда Трампа з Кремлем, був настільки стурбований знайденою інформацією, що вирішив поділитися нею з розвідками Британії та США.

Фото: The White House