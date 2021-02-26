Втручання у вибори: ФБР пропонує $250 тисяч за дані про російського «друга» Манафорта

Федеральне бюро розслідувань США пропонує винагороду до 250 тисяч доларів за інформацію, яка призведе до арешту російського розвідника Костянтина Килимника, який є фігурантом справи про втручання РФ у вибори президента США у 2016 році.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє підрозділ ФБР у Вашингтоні у Твіттері.

«ФБР пропонує винагороду до 250 тисяч доларів за інформацію, що призведе до арешту Килимника», - заявили в американському відомстві.

Additionally, Konstantin Viktorovich Kilimnik is also wanted by the #FBI for obstruction of justice & engaging in a conspiracy to obstruct justice btwn Feb 2018 & April 2018. https://t.co/Akip5hlcjC pic.twitter.com/yBSOGa7U6E — FBI Washington Field (@FBIWFO) February 25, 2021

У ФБР також зазначили, що у 2018 році федеральний суд США видав ордер на арешт Килимника після того, як йому висунули звинувачення у перешкоджанні правосуддю і змові з метою перешкоджання йому.

Згідно з тексом підозри, Килимник навмисно намагався схилити підкупом особу, щоб вона не дала свідчення на офіційному судовому процесі.

Як повідомлося, у Сполучених Штатах Костянтин Килимник став підозрюваним у розслідуванні спецпрокурора Роберта Мюллера про втручання Росії у вибори у США в 2016 році, особливо через його зв'язки з Полом Манафортом, американським політичним консультантом, який був главою виборчої кампанії тоді ще кандидата у президенти США Дональда Трампа.