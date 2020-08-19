Росія втручалася в американські вибори 2016 року - доповідь комітету Сенату

Комітет з питань розвідки Сенату США опублікував останню, п'яту частину доповіді, присвячену підсумкам розслідування про можливе втручання Росії в президентські вибори в США 2016 року.

Як зазначається у спільній заяві голови комітету сенатора-республіканця Марка Рубіо й співголови, демократа Марка Уорнера, доповідь вказує на "вражаючий рівень" контактів між командою Дональда Трампа і російськими агентами, повідомляє Укрінформ.

"Протягом останніх трьох років Комітет з питань розвідки Сенату провів двопартійне та ретельне розслідування зусиль Росії щодо впливу на вибори 2016 року та підриву нашої демократії. Ми опитали понад 200 свідків та переглянули понад мільйон сторінок документів. Немає більш вичерпного розслідування в цій справі", - йдеться у спільній заяві Рубіо і Уорнера.

Зазначається, що Комітет не знайшов доказів змови тодішнього кандидата Дональда Трампа або його передвиборного штабу з російським урядом. Разом з тим було виявлено докази російського втручання в американські вибори 2016 року.

"Ми знайшли незаперечні докази російського втручання (у вибори президента США у 2016 році – ред.). І ми виявили глибоко тривожні дії Федерального бюро розслідувань, зокрема їх згода та готовність розраховувати на "досьє Стіла" (досьє на Трампа, яке підготував ексспівробітник британської розвідки Крістофер Стіл – ред.), не перевіряючи його методологію чи джерела", - йдеться у заяві.

Також наводяться основні висновки доповіді Комітету, опублікованої на 966 сторінках.

Зокрема Комітет встановив, що російський уряд вдавався до агресивних, різнопланових зусиль, аби вплинути або намагатися вплинути на результати президентських виборів 2016 року.

Крім того, в документі стверджується, що ключову роль в цьому грала організація WikiLeaks, яка, скоріш за все, знала, що допомагає Росії.

Також в доповіді згадується зустріч росіян з представниками кампанії Трампа, яка відбулася 9 червня 2016 року. На ній були присутні адвокат Наталія Весельницька і лобіст Рінат Ахметшин, пов'язані з російською розвідкою, стверджується в звіті. Втім, знайти підтвердження того, що саме на цій зустрічі була передана інформація, яка могла б допомогти кампанії Трампа, Комітет не зміг. Йому також не вдалося з'ясувати напевно, чи знав сам Трамп заздалегідь про цю зустріч.

Однією з ключових фігур в контактах оточення президента США з російською стороною автори доповіді називають колишнього главу виборчого штабу Дональда Трампа Пола Манафорта. У Комітеті вважають, що присутність Манафорта в кампанії Трампа створила можливості для російських спецслужб здійснювати вплив на виборчий штаб та отримувати конфіденційну інформацію про кампанію.

Як повідомляв Укрінформ, раніше Комітет з питань розвідки Сенату оприлюднив звіти щодо перших чотирьох томів "російського" розслідування. Там досліджувалися втручання РФ у виборчу інфраструктуру, в соціальні медіа, реагування уряду США на російську активність, а також наводилися оцінки Розвідувального співтовариства Сполучених Штатів.