Російські хакери зламали пошту британського ексміністра торгівлі – ЗМІ
Про це пише в понеділок The Guardian.
"Особиста скринька електронної пошти ексміністра торгівлі Ліама Фокса неодноразово ламалася росіянами, які викрадали секретні документи щодо торговельних переговорів між США та Британією", - зазначає видання.
Як уточнюється, йдеться про 451 сторінку особистого листування ексміністра, які росіяни планували оприлюднити в Інтернеті. Обліковий запис Фокса зламувався кілька разів впродовж період з 12 липня по 21 жовтня минулого року.
Зараз британські правоохоронці проводять розслідування, що адресує серйозні питання депутату від консерваторів, який наразі є кандидатом від Британії на посаду генерального директора Світової організації торгівлі.
Газета, посилаючись на джерела уточнила, що документи викрадені російськими хакерами з особистої, а не службової поштової скриньки Фокса.
Речник колишнього міністра відмовився коментувати ситуацію.