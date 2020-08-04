Російські хакери зламали пошту британського ексміністра торгівлі – ЗМІ

Угруповання російських хакерів викрало кілька сотень сторінок електронного листування ексміністра торгівлі Британії Ліама Фокса, який зараз претендує на посаду генсека СОТ.

Про це пише в понеділок The Guardian.

"Особиста скринька електронної пошти ексміністра торгівлі Ліама Фокса неодноразово ламалася росіянами, які викрадали секретні документи щодо торговельних переговорів між США та Британією", - зазначає видання.

Як уточнюється, йдеться про 451 сторінку особистого листування ексміністра, які росіяни планували оприлюднити в Інтернеті. Обліковий запис Фокса зламувався кілька разів впродовж період з 12 липня по 21 жовтня минулого року.

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Зараз британські правоохоронці проводять розслідування, що адресує серйозні питання депутату від консерваторів, який наразі є кандидатом від Британії на посаду генерального директора Світової організації торгівлі.

Газета, посилаючись на джерела уточнила, що документи викрадені російськими хакерами з особистої, а не службової поштової скриньки Фокса.

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Речник колишнього міністра відмовився коментувати ситуацію.