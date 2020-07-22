США оголосили мільйонну винагороду за інформацію про двох хакерів з України

Державний департамент США оголосив про винагороду до $1 млн за інформацію, що призведе до арештів громадян України Артема Радченка та Олександра Єременка за участь у транснаціональній кіберзлочинності.

Про це йдеться в заяві державного секретаря США Майкла Помпео, оприлюдненій у середу, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Кіберзлочинці не дотримуються і не поважають верховенства права в жодній країні. Оскільки їхні кримінальні можливості поширюються по всьому світу, ми вітаємо співпрацю та координацію всіх урядів для притягнення цих злочинців до відповідальності та захисту невинних громадян по всьому світу", - зазначається в заяві.

Далі буде…