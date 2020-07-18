NYT розкрила дані хакерів, які "зламали" Twitter

Газета The New York Times зв'язалася з хакерами, які, імовірно, зламали акаунти в Twitter багатьох знаменитостей.

Про це повідомляється на сайті видання.

«Чотири людини, які брали участь у цій схемі, поговорили з The Times і поділилися численними журналами та скрінами розмов... демонструючи свою причетність до і після того, як про злом стало відомо», - йдеться у повідомленні.

Групою хакерів керував чоловік, який назвався Кірком. Учасники злому - молоді люди двадцяти років, один з них живе на Західному узбережжі США, ще один родом з Англії. За їх словами, Кірк стверджував, що працює в Twitter. У нього була можливість взяти під контроль будь-який акаунт у соцмережі.

Особистість Кірка і його мотивація не відомі навіть співучасникам. Також достовірно невідомо, чи отримав він доступ до особистої інформації власників зламаних акаунтів.

Як зазначається, слідчі, які працюють над справою про злом, підтвердили, що деякі з даних хакерів збігаються з тим, що вдалося з'ясувати слідству.

Як повідомлялося, 15 липня Twitter був підданий масовій хакерській атаці. Зловмисники зламали акаунти засновника Microsoft Білла Гейтса, засновника і гендиректора SpaceX Tesla Ілона Маска і репера Каньє Уеста.