NYT розкрила дані хакерів, які

NYT розкрила дані хакерів, які "зламали" Twitter

Укрінформ
Газета The New York Times зв'язалася з хакерами, які, імовірно, зламали акаунти в Twitter багатьох знаменитостей.

Про це повідомляється на сайті видання.

«Чотири людини, які брали участь у цій схемі, поговорили з The Times і поділилися численними журналами та скрінами розмов... демонструючи свою причетність до і після того, як про злом стало відомо», - йдеться у повідомленні.

Групою хакерів керував чоловік, який назвався Кірком. Учасники злому - молоді люди двадцяти років, один з них живе на Західному узбережжі США, ще один родом з Англії. За їх словами, Кірк стверджував, що працює в Twitter. У нього була можливість взяти під контроль будь-який акаунт у соцмережі.

Особистість Кірка і його мотивація не відомі навіть співучасникам. Також достовірно невідомо, чи отримав він доступ до особистої інформації власників зламаних акаунтів.

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Як зазначається, слідчі, які працюють над справою про злом, підтвердили, що деякі з даних хакерів збігаються з тим, що вдалося з'ясувати слідству.

Як повідомлялося, 15 липня Twitter був підданий масовій хакерській атаці. Зловмисники зламали акаунти засновника Microsoft Білла Гейтса, засновника і гендиректора SpaceX Tesla Ілона Маска і репера Каньє Уеста.

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