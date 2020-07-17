ФБР розслідує атаки хакерів на Twitter-акаунти знаменитостей

Федеральне бюро розслідувань США почало розслідування атаки хакерів на Twitter-акаунти американських знаменитостей.

Про це повідомляє ВВС.

«ФБР почало розслідування після того, як хакери зламали акаунти в Twitter ряду гучних американських фігур у ході можливої ​​афери з біткойнами», - йдеться в повідомленні.

У бюро заявили, що найімовірніше, рахунки зламаних акаунтів «були скомпрометовані» для здійснення шахрайства з криптовалютою.

Серед тих, чиї акаунти були зламані, були Ілон Маск, Білл Гейтс і Джо Байден. З їхніх офіційних рахунків надходили запити на пожертвування в криптовалюті.

Через акаунти знаменитостей зломщики закликали передплатників відправити на їхні рахунки 1000 доларів, щоб потім їм нібито повернулися вже 2000 доларів.

Як повідомлялося раніше, в ході скоординованої атаки хакерів було зламано близько 130 акаунтів Twitter.

Фото: DPA