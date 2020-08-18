Наказ про кібератаку на Демпартію у 2016 році віддав Путін - розслідування Сенату США
Укрінформ
Комітет з питань розвідки Сенату США дійшов висновку, що президент РФ 2016 року наказав зламувати облікові записи членів Демпартії з метою оприлюднення електронних листів, аби зашкодити передвиборчій кампанії Гілларі Клінтон.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Bloomberg.
Зазначається, що трирічне розслідування комітету з питань розвідки Сенату США виявило численні зв'язки між партнерами Дональда Трампа та росіянами чи особами, які мають відношення до уряду Росії.
Водночас указується, що свідчень співпраці чинного президента США з Москвою не виявлено.
Як повідомляв Укрінформ, під час кампанії з виборів президента США у 2016 році було організовано витік інформації із сервера Демократичної партії стосовно листування Гілларі Клінтон - тодішнього кандидата від демократів.