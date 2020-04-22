У Сенаті США підтвердили дані розвідки про втручання Кремля у вибори

Комітет Сенату США з питань розвідки підтвердив висновки американської розвідки щодо втручання Росії в президентські вибори США у 2016 році.

Про це йдеться у ключових висновках, викладених на сайті голови комітету Річарда Барра.

«Комітет визнає, що дані розвідки є узгодженою й добре побудованою базою для того, аби стверджувати, що Росія намагалася втрутитися у вибори президента США у 2016 році», - йдеться у висновках.

Зазначається, що саме Росія намагалася своїми діями нашкодити репутації тоді ще держсекретаря США Гілларі Клінтон та допомогти іншому кандидату у президенти Дональду Трампу.

У Комітеті додали, що манера й агресивність Москви втрутитися в американські вибори чотири року тому були «безпрецедентними».

Сенатори також не виключають, що під час наступних виборів, які відбудуться у США цього року, росіяни спробують ще раз повторити спроби втручання.

Як повідомлялося, розслідування спецпрокурора США Роберта Мюллера встановило ряд фактів, фізичних і юридичних осіб, причетних до втручання в президентські вибори в США у 2016 році. У цьому зв'язку вказувалося на використання російськими спецслужбами хакерських зламів, публікація компрометуючої інформації на одного з кандидатів у WikiLeaks та вплив через соціальні мережі на електоральні групи в США.