Трамп хоче перервати сесію Конгресу, який не призначає його ставлеників - CNN

Дональд Трамп пригрозив застосувати президентські повноваження, аби примусово завершити сесію Конгресу й самому затвердити високопосадовців.

Про це президент США заявив на прес-конференції в Рожевому саду Білого дому, повідомляє CNN.

"Оскільки до боротьби з глобальною пандемією залучається весь уряд США, дуже важливо, щоб ключові посади у відповідних федеральних відомствах були повністю укомплектовані. Але цього неможна зробити через позицію Конгресу", - заявив Трамп.

Він зазначив, що в Сенаті "застрягли" 129 номінантів через "партійні перепони" – попри те, що верхня палата продовжує перебувати під контролем Республіканської партії, яку представляє сам президент.

Трамп переконує, що багато з цих вакансій потрібно заповнити для допомоги в боротьбі проти коронавірусу. При цьому він окремо згадав посади директора Національної розвідки, двох членів ради керівників ФРС, помічника міністра фінансів і заступника міністра сільського господарства.

За словами господаря Білого дому, оскільки сенатори пішли на канікули до 4 травня, він має застосувати свої конституційні повноваження, аби припинити сесію. Однак він не може цього зробити, бо законодавці формально збираються на засідання дистанційно і в обмеженому складі, аби офіційно поточна сесія продовжувалася.

"Конституція передбачає механізм, коли президент може призначати на посади людей за таких обставин. Це називається призначеннями в період між сесіями. Практика Сенату проводити так звані формальні сесії, на яких нікого немає, не дозволяє мені застосовувати конституційні повноваження", - визнав Трамп, закликавши законодавців все ж таки припинити практику дистанційних сесій.

Як повідомлялося, напередодні Трамп заявив, що має всі повноваження аби самому приймати рішення про відкриття після карантину бізнесу в окремих штатах.