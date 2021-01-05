Трамп нагородив конгресмена, який захищав його у «російській справі»

Американський конгресмен Девін Нунес, який відстоював позицію Дональда Трампа у справі про можливе втручання Росії у вибори в США, отримає найвищу президентську відзнаку.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це йдеться у повідомленні на сайті Білого дому.

“У понеділок президент Трамп нагородить президентським Орденом Свободи Девіна Нунеса. Ця престижна нагорода є найвищою державною цивільною відзнакою. Вона вручається президентом особам, які зробити особливо значний внесок до безпеки та національних інтересів США, миру у світі, або вчинили інші значні культурні й особисті вчинки”, - зазначається у документі.

Читайте також: Трамп таки помилував свого ексрадника Флінна

У Білому домі звернули увагу, що конгресмен Нунес “займався Російською Містифікацією з великим ризиком для себе й ніколи не припиняв відстоювати правду”.

“Він мав мужність тримати удар медіа, ФБР, розвідувальної спільноти, Демократичної партії, іноземних шпигунів. Девін заплатив за свою відвагу. Медіа оббрехали його, а ліберальні активісти розпочали довільне й невиправдане етичне розслідування, вісім місяців змішуючи його ім’я з брудом”, - наголосили у відомстві.

Читайте також: В ООН розкритикували Трампа через помилування військових з Blackwater

Зауважимо, що в період розслідування так званої “російської справи” Девін Нунес очолював комітет із питань розвідки Конгресу США, де рішуче відстоював позицію Трампа.

Як відомо, раніше Дональда Трампа помилував колишнього керівника свого виборчого штабу Пола Манафорта та ексрадника Роджера Стоуна, які були засуджені до різних термінів ув’язнення протягом розслідування “російської справи”.

Читайте також: У США викрили корупційну схему помилування від президента за гроші

Термін повноважень Трампа на посаді президента США закінчується цього місяця.