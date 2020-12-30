В ООН розкритикували Трампа через помилування військових з Blackwater

Рішення президента США про помилування чотирьох американців, засуджених за вбивство цивільних осіб в Іраку під час роботи там у 2007 році, є порушенням зобов'язань США за міжнародним правом.

Про це з посиланням на експертів ООН з прав людини повідомляє Reuters, передає Укрінформ.

«Помилування підрядників Blackwater - це образа правосуддя та жертв різанини на площі Нісур та їх сімей», - зазначила в заяві Єлена Апарац, голова робочої групи ООН з питань використання найманців.

Женевські конвенції зобов'язують держави притягувати військових злочинців до відповідальності за їх злочини, навіть коли вони виступають у ролі приватних підрядників, заявили експерти ООН. За їх словами, «ці помилування порушують зобов'язання США за міжнародним правом і в ширшому сенсі підривають гуманітарне право та права людини на глобальному рівні». Дозволяючи підрядникам приватної охорони «діяти безкарно у збройних конфліктах», держави зможуть обходити свої зобов'язання за гуманітарним правом, застерігають експерти.

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Засудили помилування і низка американських політиків та високопосадовців. Зокрема, генерал Девід Петреус та Райан Крокер, відповідно командувач американськими військовими силами та посол США в Іраці на момент інциденту, назвали цей акт «надзвичайно шкідливим, акцією, яка повідомляє світові, що американці за кордоном можуть безкарно вчинити найжорстокіші злочини».

Нагадаємо: четверо підрядників, які працювали в приватній охоронній фірмі Blackwater, що належить брату секретаря з освіти в адміністрації Трампа, потрапили у хвилю передріздвяних помилувань, оголошену Білим домом. Чоловіки відкрили вогонь на переповненій площі Багдада та вбили 14 беззбройних мирних іракців, унаслідок один з них був засуджений за вбивство першого ступеня, решта — за вбивство та спробу вбивства по необережності.

Фото: Білий Дім