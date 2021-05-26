Справа про махінації: у США присяжні вирішать, чи пред'являти Трампу кримінальні обвинувачення

Прокуратура Нью-Йорка скликала велике журі, яке вирішить, чи пред'являти колишньому президенту США Дональду Трампу обвинувачення у кримінальній справі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ВВС.

Присяжні розглянуть докази, зібрані під час розслідування ділових відносин Трампа та можливої виплати жінкам від його імені грошей за мовчання.

74-річний Трамп заперечує будь-які правопорушення, заявляючи про «політичне полювання на відьом».

Як зазначає видання, прокуратура США має право передавати важливі справи великому журі. Такі присяжні таємно вивчають докази, перш ніж ухвалити рішення про висунення обвинувачення.

Рішення про скликання великого журі вказує на те, що окружний прокурор Манхеттена Сайрус Венс сподівається висунути обвинувачення проти Трампа.

Венс пройшов довгу судову тяганину, щоб отримати податкові звіти Трампа, частина його розслідування була зосереджена на податкових відрахуваннях і списаннях, про які заявляла Trump Organization.

Раніше цього місяця Генеральна прокуратура Нью-Йорка почала кримінальне розслідування стосовно організації експрезидента США Дональда Трампа Trump Organization.

У березні 2019 року прокуратура почала цивільне розслідування у зв'язку з твердженнями, що Трамп завищив вартість своїх активів для банків під час пошуку позик і занизив її, щоб зменшити суму податків.

У серпні 2020 року окружний прокурор Манхеттена Сайрус Венс заявляв, що веде кримінальне розслідування фінансових справ Трампа з метою розкриття потенційних порушень ним законів штату.