У США почали кримінальне розслідування щодо компанії Трампа

Генеральна прокуратура Нью-Йорка розпочала кримінальне розслідування щодо організації експрезидента США Дональда Трампа Trump Organization.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ВВС.

«Ми поінформували Trump Organization про те, що наше розслідування щодо цієї організації більше не має суто цивільного характеру... Нині ми активно розслідуємо діяльність Trump Organization у кримінальному ключі разом з окружним прокурором Манхеттена», - заявив речник генпрокурора Нью-Йорка.

Він не уточнив, чому розслідування з цивільного стало кримінальним.

У березні 2019 року прокуратура Нью-Йорка розпочала цивільне розслідування у зв'язку з твердженнями, що Трамп завищив вартість своїх активів для банків при пошуку позик і занизив її, щоб зменшити суму податків.

У серпні 2020 року окружний прокурор Манхеттена Сайрус Венс заявляв, що веде кримінальне розслідування фінансових справ Трампа з метою розкриття потенційних порушень ним законів штату.

Фото: The White House