Податкові декларації Трампа передали прокуратурі Нью-Йорка – CNN

Податкові декларації Дональда Трампа, які експрезидент США впродовж років намагався зберегти в таємниці, уже кілька днів перебувають на розгляді офісу прокурора Нью-Йорка.

Про це повідомив у четвер телеканал CNN, передає Укрінформ.

«Прокурори отримали документи в понеділок, буквально через кілька годин після того, як Верховний суд США відмовив Трампу в його останніх зусиллях зберегти приватність своїх записів», - заявив у цьому зв’язку представник окружного прокурора.

Як зазначають джерела, йдеться про мільйони сторінок документів, які містять податкові декларації Трампа з січня 2011 року по серпень 2019 року, а також фінансові звіти, угоди про співробітництво, документи щодо підготовки та перегляду податкових декларацій, а також робочі документи та повідомлення, пов'язані з податковими деклараціями.

Водночас повідомляється, що документи не будуть оприлюднені через встановлені правила секретності, однак вони розглядатимуться великим журі присяжних Нью-Йорка.

Окружний прокурор Нью-Йорка Сай Венс розслідує можливу причетність Дональда Трампа та його Trump Organization до податкового шахрайства, маніпуляцій зі страховими документами, а також інших схем шахрайства. Серед іншого йдеться про можливе подання неправдивої інформації фінансовим установам або банкам про вартість певних будівель та активів.

Як повідомляв Укрінформ, у понеділок Верховний суд США відмовив колишньому президенту Дональду Трампу в проханні заблокувати його податкові декларації та іншу фінансову звітність для розгляду великого журі присяжних суду Нью-Йорка.

Фото: The White House