Верховний суд США відмовив Трампу у захисті податкових декларацій

Верховний суд США у понеділок відмовив колишньому президенту Дональду Трампу в проханні заблокувати його податкові декларації та іншу фінансову звітність для розгляду великого журі присяжних суду Нью-Йорка.

Про це йдеться в повідомленні The Hill, передає Укрінформ.

«Судді винесли вердикт у тривалій суперечці між Трампом та окружним прокурором Мангеттена Сайрусом Венсом без коментарів та відзначених суперечок», - зазначається в повідомленні.

Сам прокурор Венс на власній твітер-сторінці з цього приводу зауважив: «Робота триває». Таким чином, він дав зрозуміти, що процес по справі Трампа продовжується.

Як повідомлялося, юридична команда Трампа в жовтні минулого року подала терміновий запит щодо блокування його декларацій для судового розгляду – після того, як він програв цю справу в судах попередніх інстанцій.

Прокуратура Мангеттена запитує фінансову документацію Трампа за восьмирічний період, починаючи з 2019 року, коли суд Нью-Йорка видав таку повістку для бухгалтерської фірми Mazars USA, яка обслуговує бізнес-діяльність Дональда Трампа.