Трамп заявив, що не повернеться у Twitter

Дональд Трамп не має наміру відновлювати свою сторінку у Twitter, оскільки соцмережа стала “дуже нудною” після його блокування.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це колишній президент США Дональд Трамп заявив в інтерв'ю Newsmax.

“Якщо подивитися на те, що коїться у Twitter, то, як на мене, він став дуже нудним й мільйони людей покидають платформу. Вони йдуть, оскільки Твіттер вже не той. Ми не хочемо повертатися на Твіттер”, - сказав Трамп.

Він також назвав “огидним” рішення адміністрації Twitter позначати його дописи спеціальними плашками, які вказували на недостовірність викладеної в них інформації.

За словами Трампа, він розглядає можливість створення своєї сторінки в іншій соціальній мережі. “Мене дуже сильно хотіли бачити у Parler”, - зазначив він.

Іншим варіантом спілкування із прибічниками Трамп назвав запуск власного сайту.

“Існує також можливість створення власного сайту, оскільки наша аудиторія більша, ніж у будь-кого”, - зауважив Трамп.

Нагадаємо: акаунт Дональда Трампа був довічно закритий адміністрацією Twitter 8 січня через використання тодішнім президентом цієї соцмережі для розпалювання ненависті й закликів до насильства. Згодом його сторінки закрили також Фейсбук й Інстаграм.

Twitter став першою платформою, яка прийняла рішення про постійне видалення акаунта Дональда Трампа після трагічних подій 6 січня, коли мав місце штурм Капітолію Сполучених Штатів.