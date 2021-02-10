Трампу не повернуть доступ у Twitter, навіть якщо він знову піде у президенти

Американська компанія Twitter Inc. розглядає колишнього президента США Дональда Трампа як звичайного користувача, що підбурював до насильства, тому не має намірів відновлювати йому доступ до мережі в майбутньому.

Про це заявив в інтерв’ю CNBC фінансовий директор Twitter Inc. Нед Сігал, передає Укрінформ.

«Коли вас видаляють із платформи, вас видаляють», - зауважив Сігал у відповідь на запитання, чи існує можливість відновлення акаунта Трампа, якщо він знову стане кандидатом у президенти США.

За словами представника компанії, політика мережі «спрямована на те, щоби люди не підбурювали до насильства». І це стосується будь-якої особи.

Сігал також спростував твердження, що багато користувачів соцмережі залишили її у відповідь на блокування доступу для Дональда Трампа.

«Ми додали 40 млн людей до нашої щоденної кількості активних користувачів минулого року, а також 5 млн у минулому кварталі», - зауважив представник компанії.

Як повідомлялося, соціальна мережа Twitter стала першою платформою, яка прийняла рішення про постійне видалення акаунта Дональда Трампа після трагічних подій 6 січня, коли мав місце штурм Капітолію Сполучених Штатів.