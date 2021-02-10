Імпічмент Трампа: обвинувачення представляє аргументи у Сенаті США

Менеджери з імпічменту Дональда Трампа в середу почали представлення обвинувачувальних доказів щодо підбурювання експрезидентом до силових дій проти Конгресу 6 січня.

Згідно з графіком, сторона обвинувачення матиме на це загалом 16 годин упродовж двох днів, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

Перед початком другого дня судових слухань у Сенаті менеджери з імпічменту пообіцяли показати нові кадри штурму Конгресу 6 січня. Попередньо відомо, що на них будуть відображені насильницькі дії прихильників Трампа, а також зусилля правоохоронців відбити атаки протестувальників.

Після заслуховування сторони обвинувачення команда адвокатів Трампа матиме 16 годин упродовж п’ятниці-суботи, щоби представити свою позицію. Після цього сенатори, які виступають у ролі великого журі присяжних, у неділю матимуть чотири години, аби поставити запитання. Заслуховування підсумкових аргументів та проведення голосування щодо імпічменту 45-го президента США заплановане на початок наступного тижня.

Як повідомляв Укрінформ, 9 лютого, в перший день слухань з імпічменту Дональда Трампа, Сенат розглядав заяву союзників експрезидента, щоби визначити, чи відповідає процедура імпічменту колишнього президента Конституції США. Ввечері того ж дня Сенат проголосував за те, щоби визнати процес конституційним.