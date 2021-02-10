Трамп невдоволений роботою свого захисту в процесі імпічменту – CNN

Експрезидент США Дональд Трамп висловив крайнє невдоволення виступом свого адвоката Брюса Кастора, який очолює його команду захисту в процесі імпічменту, в перший же день слухань у Сенаті США.

Про це повідомив телеканал CNN із посиланням на двох людей, знайомих із реакцією Трампа, передає Укрінформ.

«Трамп майже перейшов на крик, коли Кастор крізь зусилля намагався зрозуміти сутність аргументів своєї ж команди захисту»,- зауважує телеканал.

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Крім того, зазначається, що союзники Трампа також були здивовані, коли адвокати в останній момент внесли зміни у свої виступи.

Так, Брюс Кастор виступив зі сплутаною аргументацією під час розгляду питання про відповідність судового слухання з імпічменту колишнього президента нормам чинної Конституції. Юрист, зокрема, схвально висловився на адресу окремих сенаторів, що підтримували «конституційність» процесу, але водночас заявляв, що Сенат не повинен проводити судовий розгляд.

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При цьому, адвокат Трампа лякав законодавців, що в разі покарання Трампа країні загрожуватиме хвиля імпічментів та чомусь згадав про колишнього генпрокурора часів Обами Еріка Холдера, заявивши, що того теж може чекати подібне покарання.

У цьому зв’язку також повідомляється, що один із радників Трампа висловив нерозуміння підсумками першого дня слухань. Він також припустив, що Трампу може загрожувати серйозна небезпека, оскільки той не зміг залучити висококваліфікованих юристів.

Як повідомляв Укрінформ, зрештою Сенат проголосував 56-44 за те, щоби визнати судовий процес з імпічменту колишнього президента таким, що відповідає Конституції США.