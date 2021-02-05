Трамп відмовився свідчити в Сенаті у справі щодо свого імпічменту

Юридична команда Дональда Трампа офіційно відповіла на запит менеджерів з імпічменту з Палати представників, що експрезидент не свідчитиме в Сенаті під час судових слухань, як пропонують законодавці.

Про це йдеться в повідомленні CNN у четвер, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Два дні тому ви подали відповідь, у якій заперечували багато фактичних тверджень, викладених у статті про імпічмент», - написав у офіційному зверненні Трампу конгресмен Джемі Раскін, який очолює команду менеджерів з імпічменту.

Таким чином, продовжив він, експрезидент намагався «поставити під сумнів ключові факти – попри чіткі та неспростовні докази» порушення ним Конституції.

«У контексті вашого оскарження цих ґрунтовних тверджень, я пропоную вам виступити зі свідченнями під присягою до або під час судового процесу з імпічменту в Сенаті щодо ваших дій 6 січня 2021 року», - зауважив у листі конгресмен.

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Тим часом адвокати Трампа швидко відповіли на запит Раскіна в четвер. Вони заявивши, що звернення команди менеджерів з імпічменту є ознакою того, що Палата представників, яка оголосила імпічмент, не може довести свої звинувачення проти колишнього президента.

Пізніше радник Трампа Джейсон Міллер у коментарі CNN назвав процес імпічменту незаконним та підтвердив, що Трамп відхилив запит конгресменів.

"Президент не свідчитиме в процесі неконституційного судочинства", - наголосив радник ексглави Білого дому.

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Як повідомляв Укрінформ, судові слухання з імпічменту колишнього президента Дональда Трампа мають розпочатися 9 лютого в Сенаті США.